Лоза не оценил шутки про песню "3 сентября" Шуфутинского

Однако сам автор хита заявил, что исполняет его уже 25 лет на всех концертах и расставаться с ним не намерен.

Музыкант Юрий Лоза назвал дурновкусием шутки про песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Об этом он заявил в разговоре с РИА "Новости".

По его словам, сейчас всё меньше поводов для того, чтобы сказать или спеть что-то оригинальное. Лоза выразил мнение, что придумать хорошую песню всё труднее, а посмеяться можно над чем угодно.

Музыкант также напомнил о популярности мемов на его песню "Плот". При этом он подчеркнул, что эта композиция уже была спета на разных языках и прошла испытание временем.

— Но мем на "Плот" можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября, — уточнил он.

Лоза добавил, что обсуждать тему, которая живёт один день в году, является не шуткой, а дурновкусием.

При этом сам Шуфутинский в своё время выразил мнение, что новый хит вместо старого нужен лишь в том случае, если прежняя композиция плохая, а с песней "3 сентября" музыкант расставаться не намерен.

— Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет, — заявил агентству Шуфутинский.

Ранее Лайф собрал самые смешные мемы про песню "3 сентября" Михаила Шуфутинского.