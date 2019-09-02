СМИ: Найдены тела четырёх погибших на судне в Калифорнии

34 пассажира находились в помещении под палубой, а пять членов экипажа — на верхней палубе.

Тела четырёх погибших найдены у северного побережья острова Санта-Крус в штате Калифорния, где ранее затонуло прогулочное судно. Об этом сообщает AP.

По данным агентства, 34 пассажира находились в помещении под палубой, а пять членов экипажа — на верхней палубе. Они успели спрыгнуть в воду, их подобрало проходившее мимо судно.

На борту находились 34 человека, а также пять членов экипажа. Судно загорелось и затонуло в 20 метрах от побережья. По предварительным данным, жертвами стали все 34 пассажира.