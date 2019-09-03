Пять человек погибли при взрыве в иностранном квартале Кабула

Как минимум пять человек погибли и ещё 50 получили ранения в результате мощного взрыва в квартале для иностранных работников и неправительственных организаций в Кабуле. Об этом сообщает ТОLO News.

Как рассказали журналистам представители местной полиции, автомобиль, начинённый взрывчаткой, взлетел на воздух в девятом квартале (PD9) афганской столицы, после чего загорелась стоявшая рядом цистерна с горючим.

По словам представителя МВД Кабула Нусрата Рахими, взрыв произошёл неподалёку от жилого квартала и затронул многие дома в элитном районе Green Village, где живут иностранные специалисты, работающие в Афганистане, и располагаются офисы неправительственных организаций.

Группировка "Талибан"* взяла на себя ответственность за взрыв и заявила, что целью атаки были "иностранные силы".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.