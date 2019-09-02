Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции 31 августа в Москве

Активист Николай Ляскин задержан после того, как принял участие в акции в Москве 31 августа. Его доставили в ОВД "Мещанский", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Киру Ярмыш.

— Ляскин задержан. Он доставлен в ОВД "Мещанский". Вероятно, это связано с его участием в акции 31 августа, — приводит агентство слова пресс-секретаря.

Кроме Ляскина, правоохранители задержали ещё одного участника акции — журналиста Илью Азара. По словам его адвоката Татьяны Молокановой, он был доставлен в ОВД "Красносельский" и, вероятно, останется там на ночь.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в отношении журналиста составлен протокол по статье "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", ему может грозить до 30 суток ареста.

Ранее стало известно, что из-за участия в вышеупомянутом митинге задержана Любовь Соболь.