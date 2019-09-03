В "Батьковщине" предупредили о катастрофически низких запасах угля на Украине

Запасы угля на складах тепловых электростанций Украины оказались на 54% меньше, чем год назад, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной рады от фракции партии "Батьковщина" Михаил Волынец в эфире телеканала Zik.
По его словам, такие данные в осенне-зимний период являются свидетельством катастрофической ситуации.
— Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа, — рассказал Волынец.
По его мнению, новому руководству следует вмешаться в ситуацию в связи с угрозой стабильности энергоснабжения этой зимой. Кроме того, он считает, что нехватка угля появилась на фоне проблем с ценообразованием на энергоресурсы.
Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус также сообщал о низких запасах угля и предупреждал о "сложной" зиме в этом году.
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