Президент Бразилии заявил, что отправится на сессию ООН даже в инвалидном кресле

В этом году дискуссии запланированы на 24 сентября, в ходе которых поднимут вопрос сильнейших пожаров в лесах Амазонии.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что 20 сентября приедет на сессию Генеральной Ассамблеи ООН даже в инвалидном кресле или на носилках после грядущей операции, чтобы обсудить ситуацию в регионе Амазонии. Об этом сообщает газета O Globo.

— Я отправлюсь в ООН даже в инвалидном кресле или на носилках; отправлюсь, потому что я хочу поговорить об Амазонии, — сказал он.

Согласно традициям, на Генеральной Ассамблеи ООН Бразилия всегда выступает первой. В этом году дискуссии запланированы на 24 сентября, в ходе которых поднимут вопрос о сильнейших пожарах в лесах Амазонии.

Болсонару ранили во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс 6 сентября 2018 года. Удар ножом пришёлся в брюшную полость и повредил артерию, которая качает кровь в кишечник. Болсонару перенёс несколько операций, в воскресенье ему предстоит новое хирургическое вмешательство.