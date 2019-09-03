Матвиенко рассказала о снижении террористической угрозы в России

По её словам, россияне до сих пор с горечью вспоминают жертв террористических атак и сотрудников силовых ведомств, погибших в борьбе с глобальным злом.

В России за последние годы террористическая угроза значительно снизилась благодаря совместным усилиям государства, религиозных организаций и неравнодушных людей, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Благодаря консолидированным усилиям органов государственной власти, религиозных и общественных организаций, всех неравнодушных граждан удалось намного снизить уровень террористической активности в России, — сказано в обращении Матвиенко.

По её словам, в России до сих пор с горечью вспоминают жертв террористических атак и сотрудников силовых ведомств, которые отдали свою жизнь в борьбе с глобальным злом.

Спикер палаты подчеркнула, что мировому сообществу необходимо в полной мере осознавать, что только совместными усилиями, находясь в постоянном контакте и тесном сотрудничестве, можно эффективно бороться с "варварской античеловечной идеологией, предотвратить акции, направленные на разрушение и устрашение людей, защитить человечество от угрозы, а также окончательно уничтожить все очаги терроризма".