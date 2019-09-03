В Посольстве России считают неприемлемым сравнение Джонсоном СССР и Гитлера

Как отметили российские дипломаты, заявление британского премьера "вызывает удивление".

Российское посольство в Лондоне назвало неприемлемым сравнение премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном действий СССР в восточных районах Польши с гитлеровской агрессией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

Как отметили российские дипломаты, такое заявление Джонсона "вызывает удивление".

— Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема, — сказал пресс-секретарь посольства.

В посольстве также заявили о том, что помимо Гитлера Польшу на трагедию обрекла и британская дипломатия. По мнению российских дипломатов, Великобритания не только попустительствовала захватнической политике нацистов, но и "последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с видеообращением, в котором затрагивал тему начала Второй мировой войны. Он предположил, что в сентябре 1939-го Польша была "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".