Порошенко могут допросить с детектором лжи

Бывшего президента Украины Петра Порошенко допросят в третий раз, однако уже с применением полиграфа. Такое решение приняли в Государственном бюро расследований страны.

В ведомстве не стали уточнять, в рамках какого именно дела будет идти допрос бывшего украинского лидера, пишет РИА "Новости".

По информации экс-замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, Порошенко будут допрашивать по делу "об отмывании преступных доходов".

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что против экс-президента и других высших должностных лиц Незалежной расследуется 11 уголовных дел.