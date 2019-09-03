В Совфеде назвали абсурдом требования Польши к Германии о репарациях

По словам сенатора Владимира Джабарова, "упущенная выгода" поляков является не чем иным, как плодом соображения.

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что требования Польши к Германии по поводу репараций абсурдны. По его мнению, Москва сегодня могла бы точно так же требовать у Франции компенсацию за вторжение Наполеона в Россию. Об этом он рассказал НСН.

— Мне кажется, поляки уже не знают, на каком бы ещё заработать. Золотой дождь, который на них обрушился после распада Варшавского договора и социалистической системы, поляков просто вытащили как показательный вариант для других стран, закончился, — заявил он.

Джабаров также отметил, что их "упущенная выгода" является не чем иным, как плодом соображения.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о недостаточной величине репараций от Германии после окончания Второй мировой войны, и виновата в этом Москва.

Министр имеет в виду события 1954 года, когда Москва и Варшава договорились о прекращении взимания компенсации с Германии. Блащак считает, что советские власти тогда надавили на руководство ПНР. Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Берлину следует доплатить за оккупацию страны во время войны.