Британец раздавил сиденьем машины "слишком шумного" ребёнка своей девушки

Мать погибшего уже была приговорена к тюремному заключению, мужчина ожидает решения суда.

Суд Лондона заключил под стражу и готовится вынести вердикт 26-летнему сыну британского экс-министра Стивену Уотерсону, который умышленно раздавил автомобильным сиденьем шумного ребёнка своей подруги.

Как сообщила пресс-служба лондонской полиции, в начале февраля 2018 года Уотерсон вместе со своей девушкой Эдриан Хоар, её трёхлетним сыном Алфи, а также знакомой парой возвращался после прогулки по одному из ТЦ в пригороде Лондона.

Молодой человек был владельцем кабриолета Audi TT, в котором всего четыре пассажирских места, но, несмотря на это, он предложил знакомым подвезти их, на время поездки посадив ребёнка в ноги пассажиру заднего сиденья.

Уставший после долгого похода по магазинам ребёнок вёл себя шумно, чем сильно раздражал сидевшего за рулём Уотерсона, и тот решил "успокоить" малыша, который сидел на полу за ним. Он отодвигал своё сиденье максимально назад до тех пор, пока мальчик не перестал издавать звуки.

Как рассказала следователям сама Эдриан Хоар, лишь прибыв на место и выйдя из машины, она поняла, что с её сыном, который всё это время находился между её колен, что-то может быть не в порядке. Вскоре ребёнок потерял сознание и перестал дышать. Пара вызвала бригаду медиков, однако трёхлетний Алфи скончался спустя три дня от асфиксии.

После этого молодые люди придумали себе лживые показания, пригрозили своим знакомым никому не рассказывать о случившемся и даже попытались продать автомобиль, но, несмотря на все их попытки, скрыть правду не удалось.

Мать ребёнка Эдриан Хоар уже была приговорена на два года и девять месяцев тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, Уотерсон, всё это время отрицавший свою вину, пока лишь заключён под стражу и ожидает вынесения вердикта, которое должно состояться 9 сентября.

Помимо основного обвинения ему также вменяют попытку сокрытия преступления, дачу ложных показаний полиции и суду, а также запугивание свидетелей.