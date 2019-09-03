В штате Вирджиния объявлен режим ЧП из-за "Дориана"

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Ураган "Дориан" из космоса. Фото © Twitter / Intl. Space Station

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм объявил режим чрезвычайного положения в связи с надвигающимся ураганом "Дориан", сообщается на сайте главы штата.

Я объявляю режим чрезвычайного положения, чтобы обеспечить должный уровень помощи местным властям и сообществам, — сказано в сообщении.

Он призвал всех жителей к принятию необходимых мер предосторожности, чтобы подготовиться к стихийному бедствию.

По последним данным, ураган "Дориан", который сформировался над водами Атлантики, усилился до максимальной категории по шкале Саффира — Симпсона. Стихия направляется к Восточному побережью США, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде власти стран объявили масштабную эвакуацию населения. Сейчас стихия бушует на Багамах, уже забрав жизни пяти человек.

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