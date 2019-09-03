Украинского политолога выгнали с эфира "России 1" за оскорбление немецких СМИ

При этом его оппонент иронично подметил, что украинец "назвал то, чем он сам является".

Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил скандал на телеканале "Россия 1", за что его выгнали из студии.

Инцидент произошёл в эфире телешоу "Кто против?", где главный редактор немецкого журнала World Economy Александр Сосновский рассказал о поставках оружия из Германии на Украину.

— То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, — он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное, — сказал Сосновский в эфире телешоу.

Слова журналиста вызвали гнев украинского политолога, после чего он позволил себе нецензурное высказывание в сторону немецких СМИ.

— Да пошла она в ***, эта немецкая пресса, — крикнул Ковтун.

После такого высказывания ведущий ток-шоу Сергей Михеев потребовал от Ковтуна удалиться из студии, показав ему красную карточку.

При этом Сосновский иронично подметил, что украинский политолог "назвал то, чем он сам является".

Ранее политолог Вячеслав Ковтун получил шуточную повестку в суд.