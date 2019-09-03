Учёный развеял миф о "гипоаллергенных" кошках

Ни одному учёному на земле пока не удалось вывести "гипоаллергенную" породу кошек, а все заявления о связи аллергии и кошачьей шерсти не связаны с реальностью. Об этом заявила ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина.

Учёный отмечает, что сама по себе кошачья шерсть не обладает выраженными аллергенными свойствами, в отличие от белка Fel d1, который содержится в составе слюны, кожного сала, выделениях и ороговевших чешуйках кожи питомца.

— Кошачья шерсть — лишь резервуар, где накапливаются аллергенные белки. Гипоаллергенных кошек в природе не существует. Все истории про "особые" породы кошек — либо маркетинговый ход заводчиков, либо добросовестное заблуждение, — приводит слова Вершининой РИА "Новости".

Она отмечает, что исследователи сейчас занимаются решением этой проблемы и пытаются вывести породу кошек, у которой был бы заблокирован механизм выработки аллергенного белка Fel d1. Также разрабатываются специальные корма, в составе которых содержатся такие соединения, которые могли бы связать белок в организме животного.