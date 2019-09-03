Азар, Ляскин и Соболь отпущены из отделов полиции

На задержанных составили протоколы об административных правонарушениях из-за несогласованной акции в центре Москвы.

Журналиста "Новой газеты" Илью Азара, активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном нарушении. Об этом сообщает ТАСС.

Перед тем как выпустить из отделения, на Азара составили протокол о повторном нарушении установленных правил проведения митингов и акций. Наказание за такое административное правонарушение — штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. Судебное заседание по административному правонарушению состоится в Мещанском суде столицы утром во вторник.

Протокол за такое же правонарушение составили и на Соболь за участие в несогласованной акции 31 августа.

На Ляскина, в свою очередь, составили протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Его отпустили, выписав обязательство о явке в суд.

Напомним, Азара, Ляскина и Соболь задержали в Москве 2 сентября после участия в несогласованной акции 31 августа в центре столицы.