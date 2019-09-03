Геймер покончил с собой после шантажа в Сети

Молодого человека заставляли покупать онлайн-игры, угрожая выложить его обнажённые фотографии в Интернет.

Студент колледжа Джоэл Крокетт из Ливерпуля был найден мёртвым своей матерью после нескольких месяцев травли со стороны троллей в Сети. Об этом сообщает DailyMail.

Как рассказала журналистам его мама, сын страдал синдромом Аспергера, но пытался побороть недуг и даже поступил на обучение театральному искусству, а свободное время юноша любил провести, играя на приставке xBox.

По информации следствия, в онлайн-чате с ним связался молодой человек, имя которого не называется, и начал его шантажировать, требуя покупать себе игры и угрожая выложить обнажённые фотографии в Сеть.

Джоэл оформил на себя несколько небольших займов и кредитную карту, но эти средства быстро иссякли и вскоре ему нечем было оплачивать всё новые требования троллей. Тогда он подошёл к маме и попросил "некоторую сумму" на свои нужды, но та ему отказала, поскольку как раз оплатила отпуск на двоих с сыном в Испании.

— За день до того, как всё случилось, мы пошли на встречу с другом, у которого только что родился ребёнок. Это было время празднования, но мой сын был чем-то сильно подавлен, — рассказала его мать.

Она призналась, что за пару дней до этого слышала обрывки оскорблений, слова, которыми называли её сына в голосовом чате, но надеялась, что это всё временные трудности.

Некоторое время полицейские не проявляли никакой активности по расследованию данного дела, однако женщина настояла на версии буллинга. Спустя месяц правоохранители всё же задержали 18-летнего жителя Ливерпуля. После допроса он был выпущен под залог, ожидается, что суд над ним состоится через несколько месяцев.