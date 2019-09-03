Названы товары, которые чаще всего покупают по акции в России

По промоакциям россияне чаще всего приобретают стиральные порошки, кондиционеры для белья и шоколад, а в целом рост продаж товаров по акциям в стране замедлился, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании Nielsen.
В исследовании рассматривается период с июля 2018 года по июнь 2019 года. Согласно полученным данным, доля продаж в непродовольственных категориях составила 53%, при этом рейтинг по доле промопродаж, как и годом ранее, возглавили стиральные порошки и кондиционеры для белья.
Доля продаж порошков по промоакциям составила 50%, а самый высокий показатель в этой категории у шоколадных плиток — 72% против 69% в предыдущем периоде. Второе место в рейтинге продуктов питания заняли творожные десерты (71% против 67%), а далее оказался растворимый кофе (69% против 70%). В исследовании отмечается, что доля продаж чипсов упала на 2%, достигнув 57%.
В целом по итогам исследуемого периода доля продаж по промоакциям в России составила 51%. В прошлом периоде этот показатель равнялся 49%, а годом ранее — 42%.
— Промопродажи в натуральном выражении также существенно замедлились: их доля по сравнению с годом ранее выросла на один процентный пункт — до 53%, тогда как рост в 2018 году по сравнению с 2017-м составлял семь процентных пунктов (с 45% до 52%), — говорится в исследовании.
По словам директора по аналитике и консалтингу компании "Nielsen Россия" Марины Волковой, замедление роста доли продаж происходит из-за нескольких факторов. В том числе она отметила, что в ряде категорий уже "достигнут потолок" по доле акционных продаж. Также растёт популярность магазинов, предлагающих низкие цены каждый день.
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