Названа доля работающих женщин в России

По словам эксперта, есть вероятность, что уровень профессионализма представительниц прекрасного пола ниже.

В 2018 году лишь 53,2% женщин были трудоустроены в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в общей сложности в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. Занятость у мужчин составляет 67,8%.

Как объяснила агентству профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова, такая статистика объясняется рядом причин — спадом экономической активности и последующим увольнением персонала, причём женщины подпадают под сокращения первыми как дискриминируемая категория.

По её словам, есть также вероятность роста теневой экономики и непрозрачности найма персонала.

Кроме того, существует вероятность более низкого уровня профессионализма женщин, отметила эксперт.

— Их таланты менее востребованы современным рынком. И хочется надеяться, что в определённой степени на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях, — добавила Яхонтова.

По данным Росстата, в 2018 году уровень безработицы в России составлял 4,8% от численности рабочей силы.

Ранее Лайф назвал разницу между зарплатами богатых и бедных в России.