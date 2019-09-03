Российскую технологию распознавания лиц могут применить для ЧМ-2022 в Катаре

Планируется задействовать несколько сотен тысяч камер в нескольких городах единовременно.

Компания NtechLab ведёт переговоры с FIFA и принимающей стороной чемпионата мира по футболу 2022 года — Катаром — по развёртыванию российских технологий распознавания лиц в период проведения первенства, рассказал ТАСС гендиректор компании Александр Минин.

— Мы ведём переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте, — сказал он.

Как рассказал Минин, пилотный проект реализуют до конца года. Он также сообщил, что российские технологии имеют преимущество, поскольку распознают лица вне зависимости от расовой принадлежности, и уже есть опыт работы с FIFA на чемпионате мира по футболу в России.

При этом проект по обеспечению безопасности в Катаре будет более масштабным. Планируется задействовать несколько сотен тысяч камер в нескольких городах единовременно.

По словам Минина, пул возможных участников проекта достаточно большой и не исключено создание консорциума, так как к ЧМ-2022 предстоит развернуть сложную комплексную систему безопасности по всей стране.

Ранее NtechLab представила технологию распознавания человека по его силуэту.