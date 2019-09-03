Самолёт рейсом Челябинск — Анталья экстренно сел в Краснодаре

Посадка прошла в штатном режиме, после передачи одного из пассажиров медикам борт вылетел по маршруту.

Самолёт рейсом Челябинск — Анталья этой ночью совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной тому стало плохое самочувствие пассажира, пишет 74.ru со ссылкой на очевидцев.

— Рейс авиакомпании RED Wings WZ 4009 Челябинск — Анталья экстренно приземлялся в Краснодаре, человеку было плохо на борту. Семья летит [этим рейсом]. Сейчас они должны уже вновь идти на посадку, — приводит агентство комментарий читателя.

По данным онлайн-табло авиакомпании, рейс 4009 сел в Краснодаре в 02:20–02:30 и покинул его в течение часа. Эту информацию подтвердили агентству в пресс-службе аэропорта.

— На борту было 225 человек. Посадка прошла в штатном режиме. После передачи пассажира медикам в 03:33 самолёт вылетел по маршруту, — пояснили в аэропорту.

Напомним, 1 сентября летевший из Еревана в Москву самолёт экстренно приземлился в Тбилиси.