В Россию впервые прибыла картина Боттичелли

Она представлена в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский.

Картину "Мадонна делла Лоджиа" итальянского художника Сандро Боттичелли выставили в отделении Сбербанка в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, где пройдёт V Восточный экономический форум (ВЭФ), сообщил журналистам организатор форума фонд "Росконгресс".

— Произведение из собрания флорентийской Галереи Уффици впервые привезли в Россию. С 3 по 5 сентября картина будет выставлена в офисе Сбербанка (корпус А, уровень 6, ДВФУ), — сказано в сообщении.

После того как завершится форум, с 8 сентября по 6 ноября картина будет находиться в Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке. Затем с 17 ноября по 16 февраля 2020 года "Мадонну" можно будет увидеть в Эрмитаже.