В Великобритании подросток ослеп из-за "чипсовой диеты"

17-летний подросток из Бристоля, Великобритания, потерял зрение и почти полностью лишился слуха после того, как десять лет подряд питался исключительно вредной едой. Исследование его истории болезни было опубликовано в медицинском журнале Annals of Internal Medicine.

Отмечается, что подросток, имя которого не раскрывается, страдал расстройством избирательного питания: по его собственным словам, ему не нравилась "текстура" обычных фруктов и овощей, из-за чего он наотрез от них отказался и в возрасте семи лет перешёл на еду, которая ему нравилась.

Его "строгая" ежедневная диета состояла из картофеля фри из ближайшей забегаловки, иногда пачки чипсов, время от времени в неё включался бургер с ветчиной или говядиной. В возрасте 15 лет у мальчика появились проблемы со зрением, начала развиваться оптическая нейропатия, позже стал подводить и слух.

В течение двух следующих лет врачи пытались выявить причину ухудшения состояния пациента, однако определить источник недуга никак не удавалось. Лишь спустя два года, когда подросток лишился зрения и почти полностью перестал слышать, врачи выявили у него в организме дефицит кальция, витаминов и минералов. После этого он наконец признался, что избегал "определённых продуктов" с начальной школы.

Исследователи выяснили, что из-за такой шокирующей нехватки витаминов зрительные нервы в глазу у подростка попросту перестали работать, позже это распространилось и на слух.