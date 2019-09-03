Экс-министр Украины рассказал, что теряет страна из-за блокады Крыма

Он напомнил о подрыве линий электропередачи, который привёл к большим проблемам, в частности и на Запорожской атомной станции.

Украинская экономика ежегодно теряет более миллиарда долларов из-за блокады Крыма, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, блокада Крыма украинскими властями была ошибочной, поскольку принесла Киеву лишь убытки, при этом открыв возможности для России.

Он также напомнил о подрыве линий электропередачи, который привёл к большим проблемам, в том числе и на Запорожской атомной станции, поставляющей электроэнергию в Крым.

— Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму, — сказал Суслов.

Как отметил экс-министр, из-за этого каждый год Украина теряет примерно миллиард долларов.

— Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины, — отметил он.

Теперь, по его словам, этот рынок находится у южных российских регионов.