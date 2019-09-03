Учёные предупредили о скором дефиците бананов

С 1961 года урожайность этих фруктов увеличивалась, так как климатические изменения сделали условия более благоприятными.

Изменение климата может оставить планету без бананов: учёные подсчитали, что к 2050 году урожай этих фруктов если не исчезнет, то серьёзно сократится. Такое исследование провели специалисты Эксетерского университета, пишет Phys.org.

Во многих научных работах уже изучалось влияние климата на сельскохозяйственное производство. Как сказывается повышение температуры и перепады осадков на урожайности тропических культур, изучено в меньшей степени.

Доктор Дэн Беббер исследовал как недавние, так и грядущие последствия смены климата для ведущих мировых производителей и экспортёров бананов. С 1961 года их урожайность в 27 странах мира увеличивалась, так как климатические изменения сделали условия более благоприятными.

Учёный заявил, что к 2050 году ситуация станет иной, если климат продолжит меняться с ожидаемой скоростью. В десяти странах, включая Индию — главного производителя и потребителя бананов, — прогнозируется значительное снижение урожайности. Это коснётся также Колумбии, Бразилии, Коста-Рики, Гватемалы, Панамы и Филиппин, которые являются главными экспортёрами десертных бананов.

Данная плодовая культура признана одной из важнейших, поскольку она обеспечивает питание и доход для миллионов человек, как в сельской местности, так и в городах.

По словам Дэна Беббера, сейчас крайне важно "инвестировать в подготовку тропического сельского хозяйства для грядущего изменения климата".

Ранее учёные заявили об угрозе исчезновения бананов из-за грибка-убийцы.