"Укравшая" самолёт девочка покорила сердца пользователей Сети — видео

Имена действующих героев неизвестны, как и авиакомпания, владеющая пассажирским лайнером, однако ситуация, произошедшая в кабине пилотов, обрела значительную популярность, как только была опубликована в Сети, передаёт Daily Mail.

Каким образом девочка смогла оказаться в кабине пилотов — не уточняется, как и требования, с которыми она обратилась к командиру экипажа, но, внимательно выслушав просьбу, мужчина даёт ей рацию и разрешает объявить пассажирам о взлёте.

This pilot is making this little girl's day! ❤️ pic.twitter.com/08mB4hR58V — Daily Mail Online (@MailOnline) 2 сентября 2019 г.

— Я поведу самолёт, как будто я его украла. Но посажу его так, словно купила его. Потому что я лучшая и нет никого лучше. Второй пилот Крис — мой хороший приятель. Он будет мне помогать. Но запомните, если посадка будет мягкой, то это моя заслуга. А если она будет жёсткой, в этом виноват Крис, — сказала девочка по рации.

На этом моменте в салоне самолёта слышен смех пассажиров, которым явно понравилась шутка капитана.