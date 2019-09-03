Монгольская девочка подарит цветы Путину во время визита в Улан-Батор

Президента России Владимира Путина во время визита в Улан-Батор, согласно монгольской традиции, с цветами будет встречать местная девочка.
По словам монгольских журналистов, в стране существует традиция, когда приезжает гость-мужчина, цветы ему дарит девочка, когда гость-женщина — мальчик.
Напомним, ранее президент России прибыл с официальным визитом в Монголию, куда его пригласили на торжественные мероприятия, посвящённые 80-летнему юбилею победы на Халхин-Голе.
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