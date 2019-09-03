Украинцы возглавили туристический рейтинг России

Количество прибывших украинцев составляет почти 30% от общего числа посетивших РФ иностранцев.

За первые шесть месяцев текущего года лидерами по количеству поездок в Россию стали граждане Украины. Об этом сообщает агентство "Турстат".

За первое полугодие 2019-го Россию посетило 3,424 миллиона украинцев, что хоть и меньше на 8% прошлогоднего показателя, но значительно превышает статистику идущего на втором месте Казахстана, откуда в РФ приехало 1,569 миллиона человек. Замыкает тройку Китай, в этом году оттуда приехало 780 тысяч человек.

В топ-10 по количеству приезжающих туристов также вошли Финляндия (430 тысяч человек), Азербайджан (418 тысяч), Польша (323), Германия (270), Армения (260), Абхазия (262), Эстония (232 тысяч). При этом самый значительный интерес к России в 2019 году проснулся у гостей из Южной Кореи (рост турпотока составил 42%), Таиланда (23%) и Китая (17%).

Всего же, по данным Федеральной службы государственной статистики, за первое полугодие Россию посетило 10,7 миллиона человек.