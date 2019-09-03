СМИ назвали сроки запуска аэротакси в Москве

До 2022 года планируется проводить только тестовые полёты и создать концепцию реализации.

Старт первого в Москве и стране в целом проекта воздушного такси, совместной разработкой которого уже неделю занимаются "Яндекс" и "Вертолёты России", состоится не раньше 2022 года. Об этом сообщают "Известия".

Представители ВР рассказали журналистам, что организовать полномасштабный запуск летающих такси раньше этого срока физически невозможно, поскольку вертолёт VRT500, который должен стать основной рабочей лошадкой проекта, пройдёт все этапы сертификаций и испытаний лишь в 2022 году.

Полёты в этот период, конечно, будут проводиться, но на вертолётах "Ансант", иметь они будут больше тестовый характер для оценки перспектив и эффективности подобного вида пассажирских перевозок в Москве. Основным же направлением деятельности компаний в ближайшие годы станет создание концепции реализации и развития проекта.

На первых этапах планируется использовать уже имеющиеся в наличии площадки в Москве и Подмосковье. Первые заказы планируется организовывать от МКАД.

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