В Приангарье более 3 тыс. человек остались без света из-за удара шаровой молнии

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Фото © Flickr / Vivek Joshi

Обесточены такие населённые пункты, как Бохан, село Новая Ида, деревни Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка.

В результате удара шаровой молнии в подстанцию произошло отключение электроэнергии в десяти населённых пунктах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной электросетевой компании.

Отмечается, что инцидент произошёл в 06:35 по местному времени (01:35 — по мск). Обесточены оказались районный центр Бохан, село Новая Ида, деревни Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка.

Всего в населённых пунктах проживает 3,4 тысячи человек. Аварию планируется устранить к 20:00 по местному времени (15:00 — по мск).

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