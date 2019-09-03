В Приангарье более 3 тыс. человек остались без света из-за удара шаровой молнии

В результате удара шаровой молнии в подстанцию произошло отключение электроэнергии в десяти населённых пунктах Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной электросетевой компании.
Отмечается, что инцидент произошёл в 06:35 по местному времени (01:35 — по мск). Обесточены оказались районный центр Бохан, село Новая Ида, деревни Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка.
Всего в населённых пунктах проживает 3,4 тысячи человек. Аварию планируется устранить к 20:00 по местному времени (15:00 — по мск).
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