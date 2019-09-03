В Москве на время празднования Дня города ограничат продажу алкоголя

В Москве 7 и 8 сентября ограничат продажу алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.
— В дни празднования 872-летия Москвы, 7 и 8 сентября, в городе ограничат продажу алкогольной продукции, — говорится в сообщении.
В магазинах, ресторанах, барах и кафе, находящихся рядом с местами массовых мероприятий, нельзя будет приобрести спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре. Также на площадки массовых гуляний не допустят людей с пиротехническими изделиями и колюще-режущими предметами.
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