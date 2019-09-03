Глава государства и Халтмаагийн Баттулга проводят переговоры в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца.

Президент РФ Владимир Путин заявил о братских отношениях между Россией и Монголией. Об этом глава государства сказал на переговорах с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

— Юбилейная дата битвы на Халхин-Голе объединяет оба наших народа... В послевоенный период отношения развивались самым наилучшим образом, характеризовались именно качеством, имею в виду союзничество фактическое, братские отношения между народами, — сказал глава российского государства на переговорах с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Баттулга в свою очередь заявил, что рад видеть Владимира Путина у себя в гостях, особенно в те дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе.

Добавим, переговоры двух лидеров проходят в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца, а не в кабинете. Сама юрта — традиционное жилище в Монголии.