В СКР установили причастность украинского военного к обстрелу сотрудников ОБСЕ

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Следственные органы установили причастность командира бригады ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ и российского журналиста в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года, — рассказала Петренко.

<p>Фото © СК РФ</p>

Расследование уголовного дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны продолжается, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, что обстрел произошёл в селе Коминтерново. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк смогли укрыться в безопасном месте.

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