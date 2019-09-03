В СКР установили причастность украинского военного к обстрелу сотрудников ОБСЕ

Следственные органы установили причастность командира бригады ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ и российского журналиста в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
— Следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года, — рассказала Петренко.
Расследование уголовного дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны продолжается, сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Напомним, что обстрел произошёл в селе Коминтерново. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк смогли укрыться в безопасном месте.
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