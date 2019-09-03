В Забайкалье на полигоне погиб танкист-инструктор

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Фото © Агентство "Москва"

На одном из полигонов Забайкальского края во время плановых занятий погиб контрактник. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошёл 30 августа. Во время преодоления водной преграды танк заглох.

Обучаемый механик-водитель смог успешно покинуть боевую машину, проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб, — сообщили в ВВО.

Обстоятельства случившегося устанавливает комиссия округа совместно с правоохранительными органами.

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