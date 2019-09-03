Рэпер Xzibit выступит на бесплатном концерте в Москве

Американский рэп-исполнитель Xzibit выступит на бесплатном концерте в рамках фестиваля "Ритм моего города" в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета городских мероприятий "Московские сезоны".
Мероприятие состоится в субботу, 7 сентября, на площади Промышленности ВДНХ. Начало в 21:00. Также на последней неделе фестиваля пройдут мастер-классы по диджеингу, битбоксу и битмейкингу. Кроме того, состоится финал фестивального конкурса рэп-музыкантов.
Фестиваль "Ритм моего города", посвящённый уличной культуре, проходит с 7 августа по 7 сентября на ВДНХ.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram