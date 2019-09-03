Жена Тарасова ждёт второго ребёнка

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко готовятся снова стать родителями — пара ждёт второго ребёнка. Об этом стало известно из поста, который Анастасия разместила в "Инстаграме".

— Любовь творит чудеса, — подписала Анастасия серию фотографий с мужем и первой дочерью, на снимках уже виден округлившийся животик девушки.

Костенко стала третьей женой футболиста, пара сыграла свадьбу в январе 2018 года, а в июле модель родила дочь Милану. От первого брака у спортсмена есть дочь Ангелина.