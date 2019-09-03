На Ямале проверяют кафе, предложившее школьникам кальян "к 1 сентября"

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу проверит заведение, предложившее школьникам бесплатный кальян к 1 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие меры.
Напомним, ранее кальянная в Новом Уренгое на своей странице в "Инстаграме" пообещала школьникам своеобразный подарок ко Дню знаний. Владелец заведения рассказал Лайфу, что рекламная акция была устроена ради хайпа. В свою очередь местные депутаты посоветовали удалить пост.
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