Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену: Какой вы на хрен уполномоченный?

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Многие бизнесмены пожаловались вице-премьеру на невозможность получить деньги, выделенные государством на восстановление производств.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова после многочисленных жалоб на работу омбудсмена. Видеоролик заседания был опубликован в социальных сетях.

Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих. — Прим. Лайфа) не хочет этого делать... Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр, — заявил вице-премьер.

Местные предприниматели пожаловались Мутко на невозможность получить средства, выделенные государством на восстановление разрушенных паводком строений и производств.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за невыплаты после ликвидации последствий паводка.

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