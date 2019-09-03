Мутко устроил разнос иркутскому омбудсмену: Какой вы на хрен уполномоченный?

Многие бизнесмены пожаловались вице-премьеру на невозможность получить деньги, выделенные государством на восстановление производств.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова после многочисленных жалоб на работу омбудсмена. Видеоролик заседания был опубликован в социальных сетях.

— Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? Ну, вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих. — Прим. Лайфа) не хочет этого делать... Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию, поднимите, создайте реестр, — заявил вице-премьер.

Местные предприниматели пожаловались Мутко на невозможность получить средства, выделенные государством на восстановление разрушенных паводком строений и производств.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников за невыплаты после ликвидации последствий паводка.