Блогер Синица заявил Лайфу, что не считает себя экстремистом

Блогер Владислав Синица, которого приговорили к пяти годам колонии общего режима, заявил корреспонденту Лайфа, что не считает себя экстремистом.

— Нет, — заявил осуждённый блогер в ответ на вопрос, считает ли он себя экстремистом.

Он также добавил, что собирается обжаловать решение Пресненского суда.

В свою очередь мать Синицы в разговоре с журналистами заявила, что её сын несерьёзно относился к своему посту, ведь в конце текста он поставил улыбающиеся смайлики. Она считает, что слова сына "исказили".