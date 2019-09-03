В Астрахани проходит финал кадрового конкурса "Губернаторский резерв"

У победителей конкурса появится возможность войти в состав Правительства Астраханской области.

В Астрахани стартовал финал кадрового конкурса "Губернаторский резерв", победители которого в перспективе смогут войти в состав Правительства Астраханской области. Об этом журналистам сообщил врио главы региона Игорь Бабушкин.

— Мы предоставили возможность людям проявить себя, показать свой потенциал, компетенции. Очень рассчитываем, что победители конкурса вольются в нашу команду и составят костяк вновь формируемого состава Правительства Астраханской области, способного решать важные стратегические задачи по развитию области и по достижению главного приоритета — улучшения качества жизни людей, — заявил Бабушкин.

"Губернаторский резерв" даёт возможность сформировать так называемую скамейку запасных, которую впоследствии можно использовать для формирования нового регионального кабмина, пояснил врио главы Астраханской области. Этот же конкурс — социальный лифт для участников.

Всего в финал прошло около 120 человек. Среди участников жители не только Астраханской области, но и Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Московской области, сообщила председатель наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина.

— Финальный этап конкурса — очный, он будет проходить сегодня и завтра. Это испытания с использованием кейсовых задач, наборы вопросов и решение некоей проблемы с региональным уклоном, — подытожила она.

В "Губернаторском резерве" участвуют управленцы в возрасте от 18 до 45 лет с высшим образованием.