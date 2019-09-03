Эксперты выяснили, какая сметана опасна для здоровья

Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" опубликовал результаты проверки брендов российской сметаны, один из которых попал в чёрный список.
Эксперты изучили продукцию марок "Николаевская ферма", "Домик в деревне", "Рузская", "Простоквашино", "Козельская", "Избёнка", "Вологодская из Вологды". Образцы проверили на соответствие требованиям безопасности, содержание растительных жиров, фосфатов и соответствие реальной жирности продукта с указанной на упаковке.
В итоге эксперты рекомендуют покупать продукты "Домик в деревне", "Простоквашино", "Козельская", "Вологодская из Вологды". Они соответствуют всем нормам и имеют приятный вкус.
"Рузская" и "Николаевская ферма" занесены в список товаров с замечаниями, так как есть вопросы к их жирнокислотному составу и небольшому количеству молочнокислых микроорганизмов.
А в сметане "Избёнка" обнаружили нарушения обязательных требований безопасности, её употребление чревато проблемами с пищеварением из-за слишком высокого содержания дрожжей.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что на российских прилавках обнаружили опасные для здоровья охлаждённые куриные котлеты. Некоторые образцы не соответствуют необходимым требованиям безопасности.
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