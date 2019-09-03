Опрос показал, в каком городе России живут самые алчные женщины

Маркетологи составили рейтинг российских городов по алчности их женского населения. Респонденткам были заданы три вопроса: о главном критерии при выборе партнёра, значимости его финансового положения и социального статуса, а также о возрасте избранника. Опрос был проведён маркетинговым агентством Zoom Market.

Лидером списка стал Саранск, на второй строчке расположилась Москва, на третьей — Краснодар. Также в десятку "алчных" городов попали Иваново, Екатеринбург, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Тюмень, Владивосток.

Согласно результатам опроса, 62% женщин заявили, что главное в отношениях — любовь, 19% высказались за надёжность мужчины, 7% отметили доход, для 5% важнее всего оказался социальный статус, для 4% — внешность. Образование выбрали 2%, а 1% опрошенных посчитали самой главной репутацию.

Всего в опросе приняли участие женщины из 28 городов. Самыми "бескорыстными" из них стали жительницы Томска, Пензы и Нижнего Новгорода.