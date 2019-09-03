Рада отменила депутатскую неприкосновенность

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Фото © Официальный сайт Верховной рады Украины

Документ предусматривает отмену нормы, согласно которой нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности без согласия парламента.

Верховная рада Украины в окончательном чтении приняла законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Как передаёт УНИАН, за закон, предложенный президентом страны Владимиром Зеленским, проголосовало 373 народных депутата.

Документ предусматривает отмену нормы, согласно которой "депутаты не могут без согласия Верховной рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". При этом нардепы не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

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