A320 экстренно сел в Якутии из-за упавшего в обморок пассажира

17

Фото © "Википедия"

В аэропорту города Нерюнгри в Якутии совершил вынужденную посадку лайнер Airbus A320, летевший из Хабаровска в Новосибирск. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря управления на транспорте МВД России по ДФО Светлану Мироненко.

Отмечается, что у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Он упал в обморок из-за снижения уровня сахара в крови. Ему оказали медицинскую помощь. Мужчина отказался от госпитализации и вернулся на борт. Сейчас лайнер находится уже в Новосибирске.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×