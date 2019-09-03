A320 экстренно сел в Якутии из-за упавшего в обморок пассажира

В аэропорту города Нерюнгри в Якутии совершил вынужденную посадку лайнер Airbus A320, летевший из Хабаровска в Новосибирск. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря управления на транспорте МВД России по ДФО Светлану Мироненко.

Отмечается, что у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Он упал в обморок из-за снижения уровня сахара в крови. Ему оказали медицинскую помощь. Мужчина отказался от госпитализации и вернулся на борт. Сейчас лайнер находится уже в Новосибирске.