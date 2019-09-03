Умер худрук московского театра "Студия-69" Георгий Червинский

Актёр и режиссёр Театральной мастерской Греческого культурного центра умер 2 сентября на 74-м году жизни.

Художественный руководитель, актёр и режиссёр театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра Георгий Червинский умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте Центра.

— С прискорбием сообщаем, что в понедельник, 2 сентября 2019 года, скоропостижно скончался прекрасный, увлечённый, талантливый человек, режиссёр, художественный руководитель театра "Студия-69" и Театральной мастерской Греческого культурного центра, великий друг Эллады Георгий Владимирович Червинский, — говорится в сообщении.

Червинский родился в Ленинграде 6 декабря 1945 года. Он отучился на режиссёра в ЛГИК им. Крупской и с 1987 года занимал должность худрука театра "Студия-69". Актёр известен своими ролями в фильмах "Прости", "Хлеб, золото, наган", "А был ли Каротин" и других.