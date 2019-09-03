Автор "Третьего сентября" Игорь Николаев: За этой датой ничего не стоит

Создатель культового шлягера признался, что ему льстит такое внимание публики к этой композиции, однако никакого тайного смысла в ней нет.

Российский певец, композитор и автор песен Игорь Николаев рассказал, как создавался один из самых известных его шлягеров — "Третье сентября", который сегодня у всех на устах. Николаев написал слова для этой песни, Игорь Крутой придумал музыку, а голос Михаила Шуфутинского превратил её в настоящий хит.

— Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но должен признаться, за этой датой ничего не стоит, — написал Игорь Николаев в своём инстаграме. — Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой, и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз".

Он выразил свою признательность Крутому и Шуфутинскому за то, что благодаря их совместному творчеству у всей страны появился ещё один "красный день календаря".

К слову, сам Михаил Захарович объясняет популярность песни так: "Мы любим погрустить". Шансонье отметил, что композиция отличается душевностью и трагичностью. Именно это и понравилось россиянам.

А вот кто категорически против шуток и мемов по поводу "Третьего сентября", так это Юрий Лоза. Он назвал это дурновкусием.