Автор "Третьего сентября" Игорь Николаев: За этой датой ничего не стоит

Российский певец, композитор и автор песен Игорь Николаев рассказал, как создавался один из самых известных его шлягеров — "Третье сентября", который сегодня у всех на устах. Николаев написал слова для этой песни, Игорь Крутой придумал музыку, а голос Михаила Шуфутинского превратил её в настоящий хит.
— Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но должен признаться, за этой датой ничего не стоит, — написал Игорь Николаев в своём инстаграме. — Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой, и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз".
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Мне, как автору текста песни «Третье Сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было всё у нас всерьёз». Так рождаются песни, те, которые надолго. Спасибо Игорю @igorkrutoy65 , Мише @mikhail.shufutinsky и всем вам за то, что у нас появился новый «красный день календаря» - ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ!🍂🔥Чем не повод?)🥃🍷#игорьниколаев #игорькрутой #михаилшуфутинский
Он выразил свою признательность Крутому и Шуфутинскому за то, что благодаря их совместному творчеству у всей страны появился ещё один "красный день календаря".
К слову, сам Михаил Захарович объясняет популярность песни так: "Мы любим погрустить". Шансонье отметил, что композиция отличается душевностью и трагичностью. Именно это и понравилось россиянам.
А вот кто категорически против шуток и мемов по поводу "Третьего сентября", так это Юрий Лоза. Он назвал это дурновкусием.
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