В Минпромторге опровергли информацию об отказе от разработки Sukhoi Superjet 75

Ранее глава S7 Group Владислав Филёв заявил, что SSJ 75 не будет разработан из-за отсутствия спроса на него.

Министерство промышленности и торговли не отказывалось от программы развития укороченной версии Sukhoi Superjet 75. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

— Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что совместный российско-французский двигатель SAM146 "не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации в авиакомпаниях". В связи с этим планируется начать разработку отечественного двигателя ПД-8.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что владелец S7 Group Владислав Филёв заявил об отказе Минпромторга от создания SSJ на 75 мест из-за отсутствия спроса.

Договор между S7 Group и "Гражданскими самолётами Сухого" на разработку самолёта Sukhoi Superjet 75 был заключён весной прошлого года.