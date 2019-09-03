Обвинение просит отправить в колонию обвиняемых в нападении на силовиков 27 июля

Во время незаконного митинга Беглец ударил одного из бойцов Нацгвардии, а Подкопаев распылил в лицо полицейских газ из баллончика. Оба обвиняемых просили о суде в особом порядке.

Для участника несогласованной акции 27 июля в Москве Данилы Беглеца, которого обвиняют в нападении на полицейского, просят назначить наказание в виде трёх лет и двух месяцев колонии. Для второго участника незаконного митинга Ивана Подкопаева запросили три года и четыре месяца колонии. Он распылил в лицо полицейских неизвестный газ из баллончика.

— Прошу учесть суд характер преступления, данные о личности и наличие на иждивении двоих детей. Прошу суд назначить наказание в виде трёх лет и двух месяцев колонии общего режима, — заявил прокурор, запрашивая наказание для Беглеца.

Что касается Подкопаева, то здесь гособвинитель напомнил о признании вины участником несогласованного митинга и его раскаянии.

Как уже сообщал Лайф, оба обвиняемых попросили о суде в особом порядке.

В общей же сложности Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении пяти участников массовых беспорядков 27 июля в Москве: Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Владислава Синицы и Константина Котова.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста. Одна из них как раз состоялась 27 июля.