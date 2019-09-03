В Омске многодетную мать осудили на 22 года за похищение, пытки и убийство

Бегун обвинялась по 14 эпизодам преступлений. Прокурор просил для женщины 24 года заключения.

Омский областной суд 3 сентября приговорил мать троих детей Веру Бегун к 22 годам колонии общего режима за организацию убийства, пыток, похищение человека, принуждение к сексуальному рабству и другие преступления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя областной прокуратуры.

— Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учётом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год, — рассказал собеседник агентству.

Женщина совершала жестокие преступления вместе со своим сожителем. Его также приговорили к 22 годам лишения свободы, но уже в колонии строгого режима.

Бегун обвинялась по 14 эпизодам преступлений. Прокурор просил для женщины 24 года заключения.

Известно, что жительница Омска организовала похищение и пытки человека с целью подписания им дарственной на машину, принудила своего приятеля к изнасилованию девушки. Также женщина со своим сожителем закопали заживо мужчину и принудили девушку стать сексуальной рабыней.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про многодетного семьянина, которого суд приговорил к 23 годам колонии за изнасилование и два убийства.