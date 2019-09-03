Диетолог рассказала, как приготовить дома полезную шаурму

Полезную для здоровья шаурму можно приготовить дома. Об этом заявила диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова в беседе с агентством "Москва".

— Приготовленная из жирного мяса с добавлением большого количества майонеза, кетчупа или других подобных по составу соусов шаурма уже не будет полезным для здоровья блюдом, — отметила доктор.

По словам врача, в одной порции стандартной шаурмы содержится около 690 килокалорий. Диетолог посоветовала любителям блюда готовить его из филе индейки с соусом из нежирного йогурта, лимонного сока и пряных трав. Также необходимо добавить свежие овощи. Такая шаурма вполне может входить в рацион питания здорового человека.

О том, насколько опасна шаурма в Москве, читайте в материале Лайфа.