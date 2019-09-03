Детский сад в Кузбассе закрыли из-за превышения норм радиации в четыре раза

Радон может нарушить работу иммунной и половой функций, а также спровоцировать развитие рака.

В Кемеровской области суд приостановил работу детского сада "Алёнка" из-за повышенного содержания радона в помещениях. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

— В спальном помещении старшей группы дошкольного учреждения максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность радона превысила норму более чем в четыре раза (851,76 беккереля), — говорится в сообщении.

В игровых комнатах, медицинском кабинете и кабинете заведующей уровень содержания радона составлял от 218,14 до 262,34 беккереля на кубический метр. Норма при этом равняется 200 беккерелям.

Частицы радона опасны для здоровья человека. Они могут вызвать микроожоги в лёгких, привести к мутации клеток, оказать негативное влияние на иммунную и половую функции, а также спровоцировать развитие рака.

Работа дошкольного учреждения приостановлена на 30 дней с 28 августа в связи с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".